Российские юристы и бухгалтеры все чаще становятся жертвами хакерских атак с использованием фальшивых документов. Об этом сообщили в в пресс-службе компании Group-IB, занимающейся кибербезопасностью.
Специалисты отмечают, что заражение происходит при посещении сайтов, которые содержат шаблоны различных документов. В результате компьютер пользователя заражается трояном удаленного доступа, который позволяет злоумышленникам следить за его действиями и краже денег.
Специалисты компании считают, что данная активность похожа на деятельность одной из преступных групп, использующей банковский троян Buhtrap, который за все годы существования может причинить глобальный ущерб в размере до 6,7 млрд рублей.
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