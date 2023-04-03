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  • Опубликована сегодня в 17:47

Российских бухгалтеров и юристов атакуют хакеры

Российские юристы и бухгалтеры все чаще становятся жертвами хакерских атак с использованием фальшивых документов. Об этом сообщили в в пресс-службе компании Group-IB, занимающейся кибербезопасностью.

Специалисты отмечают, что заражение происходит при посещении сайтов, которые содержат шаблоны различных документов. В результате компьютер пользователя заражается трояном удаленного доступа, который позволяет злоумышленникам следить за его действиями и краже денег.

Специалисты компании считают, что данная активность похожа на деятельность одной из преступных групп, использующей банковский троян Buhtrap, который за все годы существования может причинить глобальный ущерб в размере до 6,7 млрд рублей.

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