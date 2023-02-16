Средняя продолжительность хакерских атак на российские банки в прошлом году выросла в шесть раз и составила чуть более трех часов. При этом самая продолжительная атака продолжалась 87 часов. Об этом сообщил специалист по защите систем от кибератак Данила Чежин.

По его словам, особую опасность для банков представляют атаки на приложения. Их доля в прошлом году выросла почти на 20%, передает РИА "Новости".

Одновременно средний уровень нагрузки на банковские приложения в момент атак вырос до более 300 тысяч запросов при норме пять тысяч запросов в зависимости от размера кредитной организации.