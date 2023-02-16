Средняя продолжительность хакерских атак на российские банки в прошлом году выросла в шесть раз и составила чуть более трех часов. При этом самая продолжительная атака продолжалась 87 часов. Об этом сообщил специалист по защите систем от кибератак Данила Чежин.
По его словам, особую опасность для банков представляют атаки на приложения. Их доля в прошлом году выросла почти на 20%, передает РИА "Новости".
Одновременно средний уровень нагрузки на банковские приложения в момент атак вырос до более 300 тысяч запросов при норме пять тысяч запросов в зависимости от размера кредитной организации.
КНДР названа "врагом" для Южной Кореи впервые за шесть лет
Причина тому - военная угроза со стороны северокорейского режима с использованием ядерной программы
Американский разведчик: США не имеет стратегии на Украине
Это бесконечный конфликт, который превращается в очередной Афганистан.
Вице-президент Зверева: кинофестиваль "Дух огня" сохранил международный статус
В программу мероприятия вошли шесть российских и семь иностранных картин
Издательские дома активизируют формат саммари, или "завуалированное пиратство"
Это означает, что в дальнейшем содержание книг жанра нон-фикшн будет содержать ключевые идеи произведения без использования оригинального текста или определенных отрывков