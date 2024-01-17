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Врач в Ижевске извлекли из желудка девочки-подростка почти килограммовый ком из волос
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  • Опубликована сегодня в 0:29

Врач в Ижевске извлекли из желудка девочки-подростка почти килограммовый ком из волос

В Республиканской детской больнице Удмуртии успешно проведена необычная операция — врачи извлекли из желудка подростка огромный ком волос весом 900 граммов. Девочка была госпитализирована после длительных жалоб на сильные боли в области желудка, длительность которых, по словам медиков, составляла не менее полугода.

Обследование выявило наличие большого кома в желудке, состоящего из проглоченных волос, заполнявшего весь объем желудка и распространявшегося в двенадцатиперстную кишку.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, и теперь девочка, прооперированная от этого необычного случая, находится дома, её состояние стабильное.

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