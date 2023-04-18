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  • Опубликована сегодня в 12:04

Российские хакеры опубликовали список каналов Telegram, связанных с СБУ

Российская хакерская группа RaHDit опубликовала список каналов, связанных с Центрами информационно-психологических операций ВСУ в российском сегменте Telegram.

Хакеры разместили информацию на портале "НемеZида". Список разделен на четыре группы. Включающие каналы, замаскированные под "поддержку" самопровозглашенных народных республик, противодействующих мобилизации, посвященных пленным и погибшим солдатам, а также новостные и тематические каналы, используемые для вбросов.

В список российских хакеров попали ресурсы с более чем 500 тысячами подписчиков. Данные администраторов каналов и куратора от СБУ также были выложены в открытый доступ.

Представитель RaHDit ранее заявил, что в список попали 35 администраторов и примерно 100 каналов.

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