Российские хакеры опубликовали список каналов Telegram, связанных с СБУ

Российская хакерская группа RaHDit опубликовала список каналов, связанных с Центрами информационно-психологических операций ВСУ в российском сегменте Telegram.

Хакеры разместили информацию на портале "НемеZида". Список разделен на четыре группы. Включающие каналы, замаскированные под "поддержку" самопровозглашенных народных республик, противодействующих мобилизации, посвященных пленным и погибшим солдатам, а также новостные и тематические каналы, используемые для вбросов.

В список российских хакеров попали ресурсы с более чем 500 тысячами подписчиков. Данные администраторов каналов и куратора от СБУ также были выложены в открытый доступ.

Представитель RaHDit ранее заявил, что в список попали 35 администраторов и примерно 100 каналов.