Более 300 миллионов записей о гражданах РФ утекли в сеть в течение 2023 года

В 2023 году более 300 миллионов записей о россиянах были неправомерно разглашены в сети, согласно данным, представленным Роскомнадзором.

Согласно официальному сообщению, в течение 2023 года Роскомнадзор зафиксировал 168 случаев утечек личных данных, что привело к раскрытию более 300 миллионов записей в общий доступ.

Ранее было объявлено о намерении в России ужесточить ответственность за незаконную обработку и утечку персональных данных, с увеличением максимальных штрафов до 1,5 миллиона рублей. По мнению источника, эта мера призвана сократить количество инцидентов компрометации личной информации. За первые полгода 2023 года в сети оказалось более 200 миллионов записей о россиянах, согласно данным Роскомнадзора.

Отмечается, что существующие штрафы считаются непропорциональными последствиям утечек информации, особенно в случае утечки биометрических данных.

Проблема утечек информации остается актуальной уже не первый год. Согласно данным Роскомнадзора, в 2022 году произошло около 150 крупных инцидентов в данной области. За первое полугодие 2023 года таких случаев было зафиксировано 75, что привело к попаданию в сеть более 200 миллионов записей о россиянах.