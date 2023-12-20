Актриса Агата Муцениеце призналась, какую привычку ей не удалось искоренить за год

Актриса Агата Муцениеце поделилась своим участием в традиционном декабрьском ритуале — украшении елки, демонстрируя праздничные украшения в своих сторис. Вместе с тем, когда дело касается подведения итогов уходящего года, она пока не торопится с этим.
Однако актриса решила поделиться несколькими итогами, включая и менее положительные, в своем аккаунте в запрещенной соцсети. Она рассказала подписчикам о привычке, с которой ей так и не удалось расстаться за последние 12 месяцев — курении. Несмотря на заботу о здоровом образе жизни, включая пробежки и уход за красотой, она призналась, что не смогла избавиться от этой вредной привычки.
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