Актриса Агата Муцениеце призналась, какую привычку ей не удалось искоренить за год

Актриса Агата Муцениеце поделилась своим участием в традиционном декабрьском ритуале — украшении елки, демонстрируя праздничные украшения в своих сторис. Вместе с тем, когда дело касается подведения итогов уходящего года, она пока не торопится с этим.

Однако актриса решила поделиться несколькими итогами, включая и менее положительные, в своем аккаунте в запрещенной соцсети. Она рассказала подписчикам о привычке, с которой ей так и не удалось расстаться за последние 12 месяцев — курении. Несмотря на заботу о здоровом образе жизни, включая пробежки и уход за красотой, она призналась, что не смогла избавиться от этой вредной привычки.