Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.03.2023 : 77,0863
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.03.2023 : 83,7639
  1. Главная
  2. Происшествия
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 15:36

Поезд с этанолом сошел с рельсов в американском штате Миннесота

Грузовой поезд, перевозивший этанол, одноатомный спирт, сошел с рельсов в американском штате Миннесота. Такой информацией делится телеканал CNN, добавив, что жителей Реймонда, близ которого произошло ЧП, в срочном порядке эвакуируют.

"В Реймонде примерно в час ночи 30 марта 2023 года произошёл сход поезда с рельсов"

Ранее, 16 марта, грузововй поезд, который перевозил опасные вещества, сошёл с рельсов в Аризоне.

Мир

Лавров посетит Турцию 6-7 апреля

Политик встретится со своим турецким коллегой и обсудит с ним двусторонние вопросы

Читать полностью

На сайте президента Украины появилась петиция о размещении ядерного оружия

Документ подписали уже 140 человек

Читать полностью

Общество

В Петербурге выделили дополнительные 3,4 млрд рублей на покупку льготных лекарств

Уже выделено 22,1 млрд рублей, что превышает прошлогодний показатель

Читать полностью

В «Росэлектронике» создали стелс-материалы, поглощающие до 95% электромагнитного излучения

Опытные образцы уже прошли испытания

Читать полностью

Новости