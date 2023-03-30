Грузовой поезд, перевозивший этанол, одноатомный спирт, сошел с рельсов в американском штате Миннесота. Такой информацией делится телеканал CNN, добавив, что жителей Реймонда, близ которого произошло ЧП, в срочном порядке эвакуируют.
"В Реймонде примерно в час ночи 30 марта 2023 года произошёл сход поезда с рельсов"
Ранее, 16 марта, грузововй поезд, который перевозил опасные вещества, сошёл с рельсов в Аризоне.
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