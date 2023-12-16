Исследователи сообщают: пребиотик инулин оказывает более широкое воздействие на кишечные бактерии

Исследование, опубликованное в Nature Communications, выявило, что пребиотик инулин оказывает более широкое воздействие на кишечные бактерии, чем предполагалось ранее. Это открытие может привести к разработке персонализированных пищевых добавок для поддержки здоровья кишечной микробиоты. Инулин, содержащийся в таких продуктах, как бананы, пшеница, лук и чеснок, ферментируется в толстом кишечнике, оказывая положительное воздействие на здоровье человека и снижая риск рака, сообщает Газета.Ру.
Используя светящиеся наночастицы, ученые из Венского университета отследили взаимодействие инулина с кишечными бактериями. Анализ кала показал, что спектр бактерий, связанных с инулином, гораздо шире, чем предполагалось. Реакция микробов также различалась у разных людей, что подчеркивает необходимость учета индивидуальных различий при разработке диетических добавок для кишечной микробиоты. Ученые отмечают, что, несмотря на долгое присутствие инулина на рынке, точных научных доказательств его благотворного воздействия ранее не было, и новые данные позволяют более глубоко понять его сложные эффекты.
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