У родителей детей с плохим поведением предлагают изымать оружие

Рекомендуется активизировать усилия по изъятию оружия у граждан, в семьях которых проживают дети с признаками девиантного поведения, согласно заявлению Ларисы Фальковской, директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения. Она выразила мнение, что необходимо ужесточить контроль за оборотом оружия, основываясь на анализе конкретной ситуации.

В своем выступлении на заседании межфракционной рабочей группы по законодательной реализации госполитики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, она предложила "по возможности изъять оружие у граждан, в чьих семьях проживают несовершеннолетние, по которым имеется информация о признаках девиантного поведения", сообщает "Парламентская газета".

Лариса Фальковская также подчеркнула, что важно разработать меры стимулирования ответственности руководителей образовательных учреждений за предотвращение негативных явлений среди детей и подростков. Она предложила сотрудничество Минпросвещения с соответствующими органами власти для информирования правоохранительных органов о случаях девиантного поведения.

Кроме того, акцентировала внимание на необходимости более эффективного противодействия деструктивному воздействию иностранных ресурсов. Эти предложения были высказаны в контексте инцидента, произошедшего в Брянске 7 декабря, когда ученица восьмого класса принесла в школу оружие и устроила стрельбу, в результате чего погибли два ребенка.