Все батареи артиллерии ВС Белоруссии планируют вооружить комплексами БПЛА

Белорусская армия, учитывая опыт проведения специальной военной операции (СВО) Российской Федерации на Украине, активно интегрирует беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и планирует внедрить беспилотную авиацию во всех артиллерийских батареях. Об этом сообщил начальник управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил республики Руслан Чехов в интервью телеканалу Минобороны "ВоенТВ".
"Мы тесно сотрудничаем с нашими российскими партнерами. Все новейшие технологии, успешно зарекомендовавшие себя в зоне специальной военной операции, мы внедряем в нашу подготовку. Прежде всего, это касается беспилотных авиационных комплексов", - отметил Чехов. Он отметил, что в настоящее время в военных частях используются квадрокоптеры. "В следующем году планируется создание отрядов беспилотных авиационных комплексов в артиллерийских бригадах оперативных соединений", - добавил начальник управления. По его словам, в долгосрочной перспективе каждая артиллерийская батарея планирует быть оснащенной беспилотным авиационным комплексом типа Supercam S350, сообщает ТАСС.
Чехов подчеркнул, что внедрение БПЛА привело к повышению точности выполнения задач и снижению расхода снарядов. "Поэтому особое внимание уделяется совместной подготовке артиллеристов с операторами авиационных беспилотных систем", - пояснил он. Начальник управления отметил, что в текущем году ракетные войска и артиллерия страны получили на вооружение современные оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и "Полонез-М" с дальностью стрельбы до 300 км. Кроме того, продолжается модернизация самоходных артиллерийских орудий, а артиллерийские части оснащаются современными комплексами управления огнем "Центурион".
"Боевая подготовка ракетных бригад, в которых находятся комплексы "Искандер", очень насыщенная, и для подготовки наших специалистов привлекаются инструкторы из Вооруженных Сил России, которые высоко оценивают уровень подготовки наших ракетных войск", - подчеркнул Чехов. "В следующем году венцом подготовки наших ракетчиков станет проведение контрольного занятия на одном из российских полигонов с реальными боевыми пусками".
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