В Питере задержана пенсионерка с пистолетом

В Санкт-Петербурге пожилая женщина была доставлена в полицию после того, как при досмотре на автовокзале у неё обнаружили незарегистрированный пистолет в сумке, сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

"В минувшее воскресенье около 9 часов работники автовокзала на набережной Обводного канала на входе при досмотре на интроскопе в дорожной сумке пенсионерки обнаружили пистолет и нажали кнопку тревожной сигнализации", — сообщает пресс-служба.

Представители Росгвардии уточнили, что женщина не имеет регистрации как владелец гражданского оружия, и изъятый пистолет отсутствует в официальных базах данных. Пожилую даму передали в полицейский участок.