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  • Опубликована сегодня в 13:21

Немцы перестали бесплатно доставлять гуманитарные грузы на Украину

Компания DB Cargo, которая является грузовым и логистическим подразделением государственного перевозчика ФРГ Deutsche Bahn, прекратила бесплатную перевозку гуманитарной помощи на Украину.

Ранее немецкие железные дороги совместно с министерством транспорта ФРГ пообещали бесплатно перевозить гуманитарную помощь на Украину.

"Германия больше не перевозит гуманитарную помощь на Украину бесплатно. Эта поддержка недавно закончилась так же внезапно, как и началась. С 1 января 2023 года DB Cargo больше не предлагает бесплатные перевозки на Украину", — отмечает немецкий журнал Spiegel.

Уточняется, что доставка гуманитарной помощи теперь должна будет оплачиваться, как и другие перевозки. Соответственно, компания прекратила рекламировать свою готовность помочь украинским властям на безвозмездной основе.

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