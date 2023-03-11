Компания DB Cargo, которая является грузовым и логистическим подразделением государственного перевозчика ФРГ Deutsche Bahn, прекратила бесплатную перевозку гуманитарной помощи на Украину.

Ранее немецкие железные дороги совместно с министерством транспорта ФРГ пообещали бесплатно перевозить гуманитарную помощь на Украину.

"Германия больше не перевозит гуманитарную помощь на Украину бесплатно. Эта поддержка недавно закончилась так же внезапно, как и началась. С 1 января 2023 года DB Cargo больше не предлагает бесплатные перевозки на Украину", — отмечает немецкий журнал Spiegel.

Уточняется, что доставка гуманитарной помощи теперь должна будет оплачиваться, как и другие перевозки. Соответственно, компания прекратила рекламировать свою готовность помочь украинским властям на безвозмездной основе.