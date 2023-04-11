Госдума перенесла рассмотрение законопроекта о гражданстве России

В связи с решением вопроса о принятии в гражданство России служащих в армии иностранцев Государственная Дума постановила перенести рассмотрение соответствующего законопроекта. Об этом проинформировал глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников, не сообщив новой даты.
"Только что я предложил его перенести, потому что у нас там есть предложение по дальнейшей консультации по вопросам на принятие гражданства иностранцев, которые служат в армии, и мы его не успели рассмотреть и не учли... с трёх до года"
Напомним, ранее, 13 ноября 2022 года, в Госдуму была внесена поправка, согласно которой человека могут лишить приобретённого гражданства за дискредитацию армии России или из-за совершаемых действий, угрожающих безопасности страны.
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