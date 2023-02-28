В связи с тем, что в России планируют провести образовательную реформу, заменив болонскую систему на традиционную для РФ форму обучения в ВУЗах, в стенах Государственной Думы прозвучало предложение отказаться от Единого Государственного экзамена (ЕГЭ). Такую идею предоставил депутат нижней палаты Федерального собрания Султан Хамзаев от партии "Единая Россия".

"Выступаю за отмену единого государственного экзамена - самого навязанного теста, который оболванивает подготовку наших детей к обучению в высших учебных заведениях"

В свою очередь, заместитель председателя комитета по науке, образованию и культуре в Совете Федерации Наталия Косихина утверждает, что отмена или резкий пересмотр Единого государственного экзамена не должен проходить одномоментно.