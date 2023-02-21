Рынок грузовиков медленно восстанавливается, при этом доля китайских производителей перевалила за 50%, превысив показатели ушедших из РФ европейских брендов.
Продажи КамАЗа, согласно данным аналитиков, сокращаются. Однако на самом предприятии подчеркивают, что эта статистика не учитывает «поставки федеральным заказчикам и на новые территории», а производство на заводе не снижается, пишет "Коммерсант".
В российских концернах не видят проблем со спросом на грузовую технику и скорее говорят о ее дефиците на рынке.
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