Рынок грузовиков медленно восстанавливается, при этом доля китайских производителей перевалила за 50%, превысив показатели ушедших из РФ европейских брендов.

Продажи КамАЗа, согласно данным аналитиков, сокращаются. Однако на самом предприятии подчеркивают, что эта статистика не учитывает «поставки федеральным заказчикам и на новые территории», а производство на заводе не снижается, пишет "Коммерсант".

В российских концернах не видят проблем со спросом на грузовую технику и скорее говорят о ее дефиците на рынке.