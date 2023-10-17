Грузовой транспорт сбил восьмилетнего ребенка на пешеходном переходе в станице Динской, расположенной в Краснодарском крае. Ребенка тут же госпитализировали в районную больницу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по данному региону.

На данный момент проводится расследование, чтобы установить все обстоятельства данного инцидента.