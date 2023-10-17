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В Краснодарском крае грузовик сбил восьмилетнего ребенка
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  • Опубликована сегодня в 21:04

В Краснодарском крае грузовик сбил восьмилетнего ребенка

Грузовой транспорт сбил восьмилетнего ребенка на пешеходном переходе в станице Динской, расположенной в Краснодарском крае. Ребенка тут же госпитализировали в районную больницу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по данному региону.

На данный момент проводится расследование, чтобы установить все обстоятельства данного инцидента.

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