Грузовой транспорт сбил восьмилетнего ребенка на пешеходном переходе в станице Динской, расположенной в Краснодарском крае. Ребенка тут же госпитализировали в районную больницу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по данному региону.
На данный момент проводится расследование, чтобы установить все обстоятельства данного инцидента.
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