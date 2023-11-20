Украинские перевозчики собираются судиться с польскими из-за саботажа с транспортировкой между странами. На данный момент над проблемой работает, в том числе, и вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин - в официальном сообщении он уточняет, что точная информация поступит в его распоряжение уже вечером, 20 ноября. Украина в свою очередь уверена - блокировка автомобильных пунктов пропуска из-за забастовки поляков нанесла серьезный ущерб.

- Ситуация фактически критическая, - подчеркивает Балин. - Адвокаты получили две задачи. Первая - как можно быстрее разрешить ситуацию. Вторая - выяснить, кто виноват и кто будет платить.

Напомним, что польские перевозчики заблокировали ключевые КПП еще 6 ноября. Люди требуют вернуть обязательное лицензирование коммерческого транспорта со стороны Украины, а также ликвидировать предназначенные для украинских коллег льготы. Результатом стал скачок цен на доставку грузов - они выросли в три раза.