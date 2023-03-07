В парламенте Грузии депутаты в первом чтении приняли законопроект об агентах иностранного влияния, об этом стало известно из прямой трансляции заседания на сайте законодательного органа.

"76 голосов за, 13 против. Законопроект принят в первом чтении"

Также, недавно российская Госдума разработала новую статью Уголовного кодекса, смысл которой заключается в причлечении к ответственности тех, кто нарушает требования к антитеррористической защищенности объектов.