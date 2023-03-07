Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 08.03.2023 : 75,4577
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 08.03.2023 : 80,5496
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 19:33

В парламенте Грузии принят законопроект об иноагентах

В парламенте Грузии депутаты в первом чтении приняли законопроект об агентах иностранного влияния, об этом стало известно из прямой трансляции заседания на сайте законодательного органа.

"76 голосов за, 13 против. Законопроект принят в первом чтении"

Также, недавно российская Госдума разработала новую статью Уголовного кодекса, смысл которой заключается в причлечении к ответственности тех, кто нарушает требования к антитеррористической защищенности объектов.

Мир

МИД Швеции: после вступления в НАТО государство не будет размещать у себя ядерное оружие

Также не будет постоянных военных баз альянса в мирное время

Читать полностью

ООН: Гутерриш прибыл на Украину

В скором времени он встретился с главой государства Владимиром Зеленским и обсудит с ним вопрос о продлении зерновой сделки

Читать полностью

Общество

В Москве открыли госпиталь для раненых пациентов с новых регионов

Учреждение подразумевает принимать частников специальной военной операции, гражданских служащих, а также мирных жителей, получивших ранения в ходе боевых действий

Читать полностью

Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России

Однако смартфоны iPhone продолжают принимать

Читать полностью

Новости