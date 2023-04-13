Количество поездок россиян в Грузию увеличилось в 3,5 раза в первом квартале

По данным Национальной администрации туризма Грузии известно, что граждане РФ стали самыми частыми гостями: в период с января по март текущего года россияне осуществили 256,7 тыс. поездок, что в 3,5 раза больше аналогичного показателя прошлого года (72 793).
Серебро в этом рейтинге забирает Труция (216 391), а бронзовую позицию - Армения (182 543). В общей сложности совершено более 1,2 млн туристических поездок.
Правительство Швеции предложило выделить полиции безопасности дополнительные $5,34 млн
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Австрийский полковник: Публикация секретных данных Пентагона подрывает доверие США
Публикация секретных данных Пентагона может иметь радикальное влияние на исход конфликта на Украине. Об этом заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер.
В Госдуме принят закон о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним
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В России признание полученных за рубежом дипломов переведут в онлайн-формат
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