Количество поездок россиян в Грузию увеличилось в 3,5 раза в первом квартале

По данным Национальной администрации туризма Грузии известно, что граждане РФ стали самыми частыми гостями: в период с января по март текущего года россияне осуществили 256,7 тыс. поездок, что в 3,5 раза больше аналогичного показателя прошлого года (72 793).

Серебро в этом рейтинге забирает Труция (216 391), а бронзовую позицию - Армения (182 543). В общей сложности совершено более 1,2 млн туристических поездок.