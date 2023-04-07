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  • Опубликована сегодня в 12:25

Экс-президент Грузии Саакашвили: "Сейчас я умираю"

Находящийся в заключении на территории Грузии бывший президент страны Михаил Саакашвили заявил, что умирает. Об этом он написал в статье для издания Politico, добавив, что его здоровье стремительно ухудшилось и у него появилось "более 20 серьёзных заболеваний".

"Сейчас я умираю"

Напомним, что в ходе судебного заседания Саакашвили попросил быть похороненным на территории Украины.

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