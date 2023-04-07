Находящийся в заключении на территории Грузии бывший президент страны Михаил Саакашвили заявил, что умирает. Об этом он написал в статье для издания Politico, добавив, что его здоровье стремительно ухудшилось и у него появилось "более 20 серьёзных заболеваний".

"Сейчас я умираю"

Напомним, что в ходе судебного заседания Саакашвили попросил быть похороненным на территории Украины.