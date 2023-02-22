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  • Опубликована сегодня в 21:17

На границе между Северной Осетией и Грузией сформировалась очередь на 1776 фур

На границе между Северной Осетией и Грузией сформировалась очередь большегрузов, число которых составляет 1776, что значительно больше показателя от 20 февраля - 1,4 тыс. Пресс-служба МВД республики сообщает, что фуры, помимо традиционной "пробки", стоят на оборудованных стоянках или рядом с объектами сервиса перед МАПП "Верхний Ларс".

Напомним, что ограничения на проезд по Военно-грузинской дороге были предприняты, чтобы появилась возможность чистить дорогу после снегопадов или при угрозе схода лавин.

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