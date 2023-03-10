Парламент Грузии проголосовал против закона об иностранных агентах. Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что заседание по данному вопросу заняло несколько минут и прошло без комментариев. Против выступили 35 депутатов, один — за.

Данный законопроект был принят в первом чтении 6 марта, что привело к акциям протеста на улицах Тбилиси.