Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.03.2023 : 75,9028
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.03.2023 : 80,1372
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 13:32

Грузинские депутаты проголосовали против закона об иностранных агентах

Парламент Грузии проголосовал против закона об иностранных агентах. Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что заседание по данному вопросу заняло несколько минут и прошло без комментариев. Против выступили 35 депутатов, один — за.

Данный законопроект был принят в первом чтении 6 марта, что привело к акциям протеста на улицах Тбилиси.

Мир

ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО на некоторые районы Донецка

Пострадал населенный пункт Карловка

Читать полностью

Криптобанк Silvergate будет ликвидирован

Долги превысили $1 млрд

Читать полностью

Общество

В Москве открыли госпиталь для раненых пациентов с новых регионов

Учреждение подразумевает принимать частников специальной военной операции, гражданских служащих, а также мирных жителей, получивших ранения в ходе боевых действий

Читать полностью

Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России

Однако смартфоны iPhone продолжают принимать

Читать полностью

Новости