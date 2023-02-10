В Роттердаме застряли 43 тыс. тонн российских грузов

В порту Роттердама заблокировано порядка 43 тыс. транзитных грузов с пунктом назначения Россия/Белоруссия. Об этом рассказал российский посол в Нидерландах Александр Шульгин.
По его словам, ситуация с грузоперевозками между Россией и Нидерландами сложная. Прекращено прямое авиасообщение, запрещены въезд на территорию ЕС грузовых автомобилей с российскими номерами и заход российских судов в европейские порты.
В настоящий момент торговым представительством России в Нидерландах организована работа по содействию доставке грузов до конечного адресата.
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