В Госдуме создали группу для разработки законопроекта, запрещающего иноагентам и уехавшим за границу получать доход в России

В Госдуме создали рабочую группу под руководством депутата Ирины Яровой, которая займется разработкой предложений, касающихся запрета иноагентам и артистам, уехавшим за границу, получать доход в России. Передает РИА "Новости".
Как отметил депутат Госдумы Петр Толстой, задача группы состоит в поиске справедливого решения в "крайне тонкой и деликатной" области, особенно учитывая "достаточно радикальные предложения от избирателей", поступающие в адрес парламентариев.
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