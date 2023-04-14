В Госдуме создали группу для разработки законопроекта, запрещающего иноагентам и уехавшим за границу получать доход в России

В Госдуме создали рабочую группу под руководством депутата Ирины Яровой, которая займется разработкой предложений, касающихся запрета иноагентам и артистам, уехавшим за границу, получать доход в России. Передает РИА "Новости".

Как отметил депутат Госдумы Петр Толстой, задача группы состоит в поиске справедливого решения в "крайне тонкой и деликатной" области, особенно учитывая "достаточно радикальные предложения от избирателей", поступающие в адрес парламентариев.