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Ученые создали прибор для ускорения роста семян
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  • Опубликована сегодня в 14:52

Ученые создали прибор для ускорения роста семян

Прибор для ускорения роста семян, разработанный молодыми учеными университета "Сириус", облучает растительные ткани разными спектрами света. Компактная конструкция с восьмью спектрами света и настраиваемым временем облучения от 1 секунды до 36 часов позволяет изучать влияние световых спектров на развитие растений и ускорять прорастание семян.

Исследования магистрантов по использованию красного спектра показали повышение всхожести на 14%. Проект, отмеченный призом от госкорпорации "Росатом", уже успешно протестирован на томатах, а после доработки планируется создание версии прибора для аграриев, сообщает ТАСС.

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