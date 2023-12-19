Ученые создали прибор для ускорения роста семян

Прибор для ускорения роста семян, разработанный молодыми учеными университета "Сириус", облучает растительные ткани разными спектрами света. Компактная конструкция с восьмью спектрами света и настраиваемым временем облучения от 1 секунды до 36 часов позволяет изучать влияние световых спектров на развитие растений и ускорять прорастание семян.
Исследования магистрантов по использованию красного спектра показали повышение всхожести на 14%. Проект, отмеченный призом от госкорпорации "Росатом", уже успешно протестирован на томатах, а после доработки планируется создание версии прибора для аграриев, сообщает ТАСС.
Исследователи опровергли связь использования гаджетов детьми с развитием аутизма
Исследование, проведенное израильскими учеными университета Ариэля и опубликованное в Journal of the American Medical Association (JAMA), опровергло связь между длительным использованием гаджетов детьми и развитием аутизма.
Члены ЕС допускают провальные результаты НАТО из-за помощи Украине
Об этом сообщают западные СМИ, ссылаясь на анонимные источники.
Хроническое воспаление, вызванное жировой тканью, приводит к набору веса и изменению обмена веществ
Эндокринный орган, представленный жировой тканью, может способствовать быстрому старению организма, выделяя вещества воспалительного характера, что может вызвать серьезные заболевания. Ожирение, как результат, часто ассоциируется с сердечно-сосудистыми проблемами, увеличивая сложность протекания онкологии.
"Авто Года в России" опросила россиян о надежности автомобилей
Российские водители, с опытом владения разными марками, ассоциируют надежность преимущественно с Японией (61,3%) и Германией (25,7%). Россияне считают российские, китайские и французские автомобили наименее надежными (50,3%, 21,8%, и 14,3% соответственно).