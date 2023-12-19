Ученые создали прибор для ускорения роста семян

Прибор для ускорения роста семян, разработанный молодыми учеными университета "Сириус", облучает растительные ткани разными спектрами света. Компактная конструкция с восьмью спектрами света и настраиваемым временем облучения от 1 секунды до 36 часов позволяет изучать влияние световых спектров на развитие растений и ускорять прорастание семян.

Исследования магистрантов по использованию красного спектра показали повышение всхожести на 14%. Проект, отмеченный призом от госкорпорации "Росатом", уже успешно протестирован на томатах, а после доработки планируется создание версии прибора для аграриев, сообщает ТАСС.