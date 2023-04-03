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  • Опубликована сегодня в 16:12

Состоится встреча между Гросси и российской делегацией для обсуждения ЗАЭС 5 апреля

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 5 апреля совершит рабочую поездку в столицу России Москву, чтобы встретится с российской межведомственной делегацией для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС. Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканалу "Россия 24".

"Послезавтра будет его [Гросси] очередная встреча с российской межведомственной делегацией на территории России, где состоится очередной проговор этой темы"

Ранее глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предложил вводить международные санкции за обстрелы Запорожской АЭС.

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