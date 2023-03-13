США намерены развернуть второй фронт против России в Закавказье. Об этом заявил американский военный эксперт Скотт Риттер.
"США ежегодно выделят порядка 40 млн долларов для поддержки грузинской оппозиции и проведения в Тбилиси "мягкого переворота". Вашингтон хочет установить в грузии режим, который будет соответствовать американским, а не грузинским целям и задачам, включая создание "второго фронта" против России", — сказал Риттер, передает РИА "Новости".
При этом эксперт подчеркнул, что Вашингтон готов позволить грузинам умереть за свои идеалы, которые соотносятся с американскими политическими амбициями, но само американское правительство никогда не пожертвует жизнью граждан США ради защиты Грузии.
Китайский профессор: КНР под руководством Си Цзиньпина продолжит "творить новый чудеса"
За последние десятилетия Китаю удалось нормализовать и модернизировать экономику.
Турция не разглашает детали газовых контрактов с Россией
Турция держит в секрете детали газовых контрактов с Россией. При этом Анкара считает Москву надежным партнером в вопросе поставок энергоносителей.
В Москве открыли госпиталь для раненых пациентов с новых регионов
Учреждение подразумевает принимать частников специальной военной операции, гражданских служащих, а также мирных жителей, получивших ранения в ходе боевых действий
Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России
Однако смартфоны iPhone продолжают принимать