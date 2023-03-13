США намерены развернуть второй фронт против России в Закавказье. Об этом заявил американский военный эксперт Скотт Риттер.

"США ежегодно выделят порядка 40 млн долларов для поддержки грузинской оппозиции и проведения в Тбилиси "мягкого переворота". Вашингтон хочет установить в грузии режим, который будет соответствовать американским, а не грузинским целям и задачам, включая создание "второго фронта" против России", — сказал Риттер, передает РИА "Новости".

При этом эксперт подчеркнул, что Вашингтон готов позволить грузинам умереть за свои идеалы, которые соотносятся с американскими политическими амбициями, но само американское правительство никогда не пожертвует жизнью граждан США ради защиты Грузии.