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  • Опубликована сегодня в 10:02

Американский эксперт: США готовит второй фронт против России

США намерены развернуть второй фронт против России в Закавказье. Об этом заявил американский военный эксперт Скотт Риттер.

"США ежегодно выделят порядка 40 млн долларов для поддержки грузинской оппозиции и проведения в Тбилиси "мягкого переворота". Вашингтон хочет установить в грузии режим, который будет соответствовать американским, а не грузинским целям и задачам, включая создание "второго фронта" против России", — сказал Риттер, передает РИА "Новости".

При этом эксперт подчеркнул, что Вашингтон готов позволить грузинам умереть за свои идеалы, которые соотносятся с американскими политическими амбициями, но само американское правительство никогда не пожертвует жизнью граждан США ради защиты Грузии.

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