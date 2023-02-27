Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Грибкова помощником секретаря Совета безопасности РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Грибкова Дмитрия Геннадьевича помощником секретаря Совета Безопасности РФ", — говорится в документе.
На данный момент секретарем Совбеза России является Николай Патрушев. По информации, размещенной на сайте госоргана, у него есть несколько помощников, а также заместителей.
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