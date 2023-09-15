Большой десантный корабль Северного флота "Иван Грен" прибыл в Архангельск с особым выставочным грузом — трофейной техникой, захваченной из Вооруженных сил Украины. Администрация Архангельской области официально объявила об этом событии.

Это событие стало частью патриотической акции Министерства обороны Российской Федерации под названием "Сила в правде". В течение трех дней судно "Иван Грен" будет доступно для посещения всех желающих. На борту корабля в его грузовом трюме представлена трофейная бронетехника, которая была захвачена в ходе специальных военных операций. Кроме того, на выставке можно увидеть трофейные образцы украинской националистической литературы и атрибутики.

"Иван Грен" причалил к Морскому-речному вокзалу Архангельска, где его встречали представители региональных и местных властей, военнослужащие территориального гарнизона, кадеты Архангельского морского кадетского корпуса, и члены патриотического движения "Юнармия".

В период с 15 по 17 сентября жители и гости города смогут посетить корабль и ознакомиться с выставкой. На корабле будут проводиться экскурсии. Затем, 18 сентября, "Иван Грен" отправится в Мурманскую область, где акция "Сила в правде" завершится на главной базе Северного флота — в Североморске.