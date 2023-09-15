Большой десантный корабль "Иван Грен" покажет выставки с трофеями ВСУ

Большой десантный корабль Северного флота "Иван Грен" прибыл в Архангельск с особым выставочным грузом — трофейной техникой, захваченной из Вооруженных сил Украины. Администрация Архангельской области официально объявила об этом событии.
Это событие стало частью патриотической акции Министерства обороны Российской Федерации под названием "Сила в правде". В течение трех дней судно "Иван Грен" будет доступно для посещения всех желающих. На борту корабля в его грузовом трюме представлена трофейная бронетехника, которая была захвачена в ходе специальных военных операций. Кроме того, на выставке можно увидеть трофейные образцы украинской националистической литературы и атрибутики.
"Иван Грен" причалил к Морскому-речному вокзалу Архангельска, где его встречали представители региональных и местных властей, военнослужащие территориального гарнизона, кадеты Архангельского морского кадетского корпуса, и члены патриотического движения "Юнармия".
В период с 15 по 17 сентября жители и гости города смогут посетить корабль и ознакомиться с выставкой. На корабле будут проводиться экскурсии. Затем, 18 сентября, "Иван Грен" отправится в Мурманскую область, где акция "Сила в правде" завершится на главной базе Северного флота — в Североморске.
Парламент прибалтийской Латвии утвеодил новое правительство
15 сентября однопалатный парламент Латвии утвердил новое правительство, которое возглавила Эвика Силиня.
Журова разочарована решением Науседы лишить Дробязко литовского гражданства
Президент Литвы Гитанас Науседа принял решение об аннулировании гражданства фигуристке Маргарите Дробязко
АвтоВАЗ задумался о выпуске Dongfeng и Chery под маркой Lada
В конце текущего года или в начале 2024 года, российский автопроизводитель начнет подготовку к сборке новых моделей, производимых китайскими производителями, сообщает "Автоброкер клуб"
Эксперты Роскачества рассказали, как сэкономить на ипотеке
Эксперты Роскачества выделили три метода, которые помогут россиянам сэкономить на ипотечных платежах. Российская система качества, известная как Роскачество, предложила простые советы по экономии денег при приобретении квартиры в ипотеку.