Ученые Техасского университета выявили новое полезное свойство фасоли

Ученые из Техасского университета провели исследование, результаты которого указывают на положительное воздействие фасоли на функционирование кишечника и снижение вероятности рецидива колоректального рака.

Эта работа опубликована в журнале eBioMedicine.

Неравновесие в микрофлоре кишечника может вызвать различные проблемы в пищеварительной системе, особенно у пациентов, перенесших колоректальный рак. После удаления злокачественных опухолей такое нарушение может стать причиной повторного возникновения болезни.

Для исследования были выбраны 48 участников старше 30 лет с ожирением или историей колоректального рака. Исследование включало две группы: первая группа сохраняла свой обычный рацион, в то время как участники второй группы ежедневно употребляли по чашке консервированной белой фасоли. Эксперимент продолжался 8 недель, и каждые 4 недели участники проходили анализы для оценки состояния микробиома кишечника.

Результаты показали, что у тех, кто включил фасоль в свой рацион, произошло увеличение разнообразия полезных бактерий в кишечнике, а количество патогенных бактерий уменьшилось. Ученые подчеркивают положительное воздействие фасоли как продукта, способного улучшить состав микробиома и поддерживать здоровье кишечника.

Тем не менее, следует отметить, что данная информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях и не является заменой консультации врача. Важно получать профессиональные медицинские рекомендации перед внесением значительных изменений в рацион или введением новых продуктов.