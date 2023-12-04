Ученые Техасского университета выявили новое полезное свойство фасоли

Ученые из Техасского университета провели исследование, результаты которого указывают на положительное воздействие фасоли на функционирование кишечника и снижение вероятности рецидива колоректального рака.
Эта работа опубликована в журнале eBioMedicine.
Неравновесие в микрофлоре кишечника может вызвать различные проблемы в пищеварительной системе, особенно у пациентов, перенесших колоректальный рак. После удаления злокачественных опухолей такое нарушение может стать причиной повторного возникновения болезни.
Для исследования были выбраны 48 участников старше 30 лет с ожирением или историей колоректального рака. Исследование включало две группы: первая группа сохраняла свой обычный рацион, в то время как участники второй группы ежедневно употребляли по чашке консервированной белой фасоли. Эксперимент продолжался 8 недель, и каждые 4 недели участники проходили анализы для оценки состояния микробиома кишечника.
Результаты показали, что у тех, кто включил фасоль в свой рацион, произошло увеличение разнообразия полезных бактерий в кишечнике, а количество патогенных бактерий уменьшилось. Ученые подчеркивают положительное воздействие фасоли как продукта, способного улучшить состав микробиома и поддерживать здоровье кишечника.
Тем не менее, следует отметить, что данная информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях и не является заменой консультации врача. Важно получать профессиональные медицинские рекомендации перед внесением значительных изменений в рацион или введением новых продуктов.
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