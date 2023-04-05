Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос сообщил, что Греция не намерена поставлять Leopard 2A6 на Украину. Такой информацией политик поделился в ходе заседания Постоянной комиссии по национальной обороне и иностранным делам парламента.
"Греция не будет отправлять Leopard 2A6 на Украину. Она отправила несколько БМП и должна отправить еще несколько. Греция направила боеприпасы различного калибра".
Панайотопулос также подтвердил ближайший визит министра обороны Украины Алексея Резникова в Афины.
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