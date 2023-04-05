Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.04.2023 : 79,4961
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.04.2023 : 87,0954
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 23:27

Греция не будет отправлять Leopard 2A6 на Украину

Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос сообщил, что Греция не намерена поставлять Leopard 2A6 на Украину. Такой информацией политик поделился в ходе заседания Постоянной комиссии по национальной обороне и иностранным делам парламента.

"Греция не будет отправлять Leopard 2A6 на Украину. Она отправила несколько БМП и должна отправить еще несколько. Греция направила боеприпасы различного калибра".

Панайотопулос также подтвердил ближайший визит министра обороны Украины Алексея Резникова в Афины.

Мир

Аэропорт Дубая - самый загруженный в мире уже девятый год

Прошлогодний пассажиропоток составил 66,07 млн человек

Читать полностью

Китай не желает разговаривать с США на высшем уровне

Американские чиновники сообщили, что Пекин не поддерживает назначения новой даты для отмененного визита госсекретаря США Энтони Блинкина.

Читать полностью

Общество

Дни российского кино открылись в Азербайджане

Озвучена программа фестиваля, которая состоит из кинолент 2022 года выпуска

Читать полностью

Warner Bros. планирует снять сериал по "Гарри Поттеру"

Предположительно, сериал выйдет на площадке HBO

Читать полностью

Новости