Владимир Путин утвердил новые положения по гражданству РФ и присяге

Владимир Путин подписал документ, утверждающий новые положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ и принесения присяги. Указ президента был подписан в связи с принятием нового федерального закона "О гражданстве РФ". В частности, 173-страничным документом утверждаются положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ, о порядке принесения присяги гражданина РФ и образец бланка с текстом присяги. Указом также были узаконены и другие нововведения, бланки и прочее.
Прежние нормативные акты, действовавшие до принятия нового закона о гражданстве, теперь не имеют силу. Сам текст присяги гражданина России остался прежним. Федеральный закон "О гражданстве РФ" Путин подписал 28 апреля 2023 года. Он сохраняет в ведении президента РФ лишь прием в гражданство в исключительном порядке, в остальном вопросы принятия переходят к МВД и МИД РФ. Так, в документе прописано, что лишиться приобретенного гражданства России можно за дискредитацию российской армии и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности.
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