В 2022 году от российского гражданства отказались 4 306 человек. Об этом сообщает МВД России.
По словам представительства ведомства, число тех, кто вышел из российского гражданства в прошлом году, стало наибольшим за последние три года (3 877 в 2020 году и 4 055 в 2021 году). Тем не менее в 2019 году от российского гражданства отказались немного чаще — 4 356 раз.
При этом отмечается, что в течение 2020-2021 годов прием посетителей в российских заграничных учреждениях велся в ограниченном режиме из-за эпидемии COVD-19.
Рогов: Границу соприкосновения фронтов нужно отодвинуть вглубь "постукраинского пространства"
В Запорожской области планируется масштабное наступление.
Военный эксперт: По данным "Моссада", на Украине погибло колоссальное число натовских наемников
Украина не нуждается в солдатах НАТО, так как они уже находятся на передовой в качестве наемников.
Николая Дроздова выписали из больницы
Ученый-зоолог и ведущий программы "В мире животных" готов ехать домой и продолжать восстановление в кругу семьи.
Пушкинский музей открывает новый музыкальный сезон - 2023
Первый концерт в мемориальной квартире Святослава Рихтера состоится 15 февраля.