В 2022 году от российского гражданства отказались 4 306 человек. Об этом сообщает МВД России.

По словам представительства ведомства, число тех, кто вышел из российского гражданства в прошлом году, стало наибольшим за последние три года (3 877 в 2020 году и 4 055 в 2021 году). Тем не менее в 2019 году от российского гражданства отказались немного чаще — 4 356 раз.

При этом отмечается, что в течение 2020-2021 годов прием посетителей в российских заграничных учреждениях велся в ограниченном режиме из-за эпидемии COVD-19.