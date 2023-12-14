В полночь 14 декабря правительство Финляндии приняло решение возобновить работу двух пропускных пунктов на границе с Россией. Действовать начнут Ваалимаа и Ниирала, остальные же точки по-прежнему остаются блокированными. Такую информацию сообщили представители финского МВД.
- Пункты пересечения границы останутся закрытыми, за исключением пунктов пересечения границы Ваалимаа и Ниирала, которые будут открыты для движения в четверг, 14 декабря, - говорится в официальном сообщении.
Подчеркивается, что обстановка на границе сохраняется стабильной, а к переезду через нее готовятся 20 легковых автомобиля и 40 фур.
США предупреждают о новой схеме мошенничества
В США Федеральная торговая комиссия предупредила о растущей угрозе мошенничества с использованием QR-кодов. Только за третий квартал 2023 года было выявлено более 60 тысяч случаев кражи личной информации или денег злоумышленниками.
Франция уверена, что поездка Зеленского в США обернулась катастрофой для Украины
Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты».
Кардиолог выделила ключевой секрет долголетия
Кардиолог Ксения Ерусланова подчеркнула, что физическая активность является ключом к долголетию, благотворно влияя на здоровье. Даже небольшое движение лучше, чем его отсутствие, и рекомендуется повышать интенсивность физической активности для достижения оптимальных результатов.
Врачи: качественная рыба способствует здоровью сердца и сосудов
Врачи установили, что употребление качественной рыбы способствует укреплению сосудов и сердечной мышцы благодаря высокому содержанию полезных жирных кислот омега-3. Специалисты рекомендуют употреблять две-три порции рыбы в неделю для обеспечения организма необходимыми жирными кислотами.