В полночь 14 декабря правительство Финляндии приняло решение возобновить работу двух пропускных пунктов на границе с Россией. Действовать начнут Ваалимаа и Ниирала, остальные же точки по-прежнему остаются блокированными. Такую информацию сообщили представители финского МВД.

- Пункты пересечения границы останутся закрытыми, за исключением пунктов пересечения границы Ваалимаа и Ниирала, которые будут открыты для движения в четверг, 14 декабря, - говорится в официальном сообщении.

Подчеркивается, что обстановка на границе сохраняется стабильной, а к переезду через нее готовятся 20 легковых автомобиля и 40 фур.