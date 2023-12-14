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Два пропускных пункта открываются на границе Финляндии и России
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  • Опубликована сегодня в 12:45

Два пропускных пункта открываются на границе Финляндии и России

В полночь 14 декабря правительство Финляндии приняло решение возобновить работу двух пропускных пунктов на границе с Россией. Действовать начнут Ваалимаа и Ниирала, остальные же точки по-прежнему остаются блокированными. Такую информацию сообщили представители финского МВД.

- Пункты пересечения границы останутся закрытыми, за исключением пунктов пересечения границы Ваалимаа и Ниирала, которые будут открыты для движения в четверг, 14 декабря, - говорится в официальном сообщении.

Подчеркивается, что обстановка на границе сохраняется стабильной, а к переезду через нее готовятся 20 легковых автомобиля и 40 фур.

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