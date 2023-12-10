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Грузовое движение на границе между Приморьем и КНР возобновилось
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  • Опубликована сегодня в 7:43

Грузовое движение на границе между Приморьем и КНР возобновилось

Пограничный пункт пропуска «Полтавка» начал свою работу. Об этом журналистам рассказал заместитель председателя правительства Приморского края Николай Стецко. Теперь грузовое движение между Приморьем и КНР возобновлено.

- Грузовое движение восстановлено. Максимально ускоряем открытие пассажирского, - подчеркивается в сообщении.

Также Стецко отметил слаженную работу всех участников: по его словам, все коллеги, как из государственных ведомств, так и из бизнеса, оказались неравнодушными и патриотичными. Сейчас в приоритете восстановление пассажирских перевозок, так как только за первые 9 месяцев этого года количество туристов, прибывающих через эту границу, составило133 тысячи человек.

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