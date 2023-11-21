Барьеры на пропускном пункте «Салла» появятся уже в скором времени. Они подчеркнут границы между Россией и Финляндией в Лапландии. О начале работ сообщил действующий там погранотряд, выложив пост в соцсети.
- Прибыла официальная поддержка Сил обороны. Мы начинаем совместно строить временные заграждения, - говорится в заявлении.
Также указывается, что заграждения будут расположены за пределами пункта пересечения границы на местности.
До этого поступило сообщение, что на КПП «Салла» из России уже прибыли беженцы из разных стран. Всего количество человек достигало 35.
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