Россия не согласилась с закрытием контрольно-пропускных пунктов на границе с Финляндией и выразила протест. Такая информация появилась на официальном сайте МИД.
- Была проведена беседа с послом Финляндии в России Антти Хелантерей, - говорится в сообщении ведомства.
Также в министерстве отдельной строкой указали на то, что действия Финляндии больше похожи на провокацию и выполнялись для обострения отношений между странами. Указывает на это и то, что Москва не подтвердила согласование подобных мероприятий. Хельсинки приняли решение самостоятельно и достаточно поспешно, считают в ведомстве.
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