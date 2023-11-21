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  • Опубликована сегодня в 3:49

Россия направила протест Финляндии из-за проблем на пограничных пунктах

Россия не согласилась с закрытием контрольно-пропускных пунктов на границе с Финляндией и выразила протест. Такая информация появилась на официальном сайте МИД.

- Была проведена беседа с послом Финляндии в России Антти Хелантерей, - говорится в сообщении ведомства.

Также в министерстве отдельной строкой указали на то, что действия Финляндии больше похожи на провокацию и выполнялись для обострения отношений между странами. Указывает на это и то, что Москва не подтвердила согласование подобных мероприятий. Хельсинки приняли решение самостоятельно и достаточно поспешно, считают в ведомстве.

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