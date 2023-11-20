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  • Опубликована сегодня в 4:34

Россия и Финляндия начали переговоры о границе между странами

Россия и Финляндия наконец вступили в переговоры. Заинтересованные стороны обсуждают ситуацию, возникшую с беженцами, сообщается в СМИ. Диалог проходит на одном из контрольно-постовом пункте «Вартиус».

В иностранных публикациях указывается, что основная тема для переговоров - люди, стремящиеся найти убежище в Финляндии. Осложняется все тем, что многие из них не озаботились правильным оформлением документов и попросту находятся без необходимых бумаг, поэтому требуется помощь специалистов.

Сейчас пограничные службы разрабатывают правильный алгоритм действий, который устроит каждую из сторон.

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