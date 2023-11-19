Временные ограждения в пограничной зоне возводя военные силы Финляндии. О том, что это необходимо для поддержки работающих пунктов, рассказал капитан Пограничной охраны Финляндии Йоуко Киннунен.

- В непосредственной близости от шлагбаумов строятся защитные сооружения, то есть временные преграды на государственной границе, - подчеркнул чиновник в своем интервью.

На данный момент на финской границе действует всего четыре пункта с определенным графиком работы, не предусматривающим круглосуточное посещение. Временные преграды, считают власти, должны помочь работе пограничников.