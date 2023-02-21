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  • Опубликована сегодня в 10:44

Польша готова полностью закрыть границу с Белоруссией

Польша готова полностью закрыть движение через границу с Белоруссией. Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

Известно, что Польша уже закрыла движение грузовиков на последнем работающем пункте пропуска с Белоруссией Кукурыки-Козловичи. На прошлой неделе по инициативе польских властей был закрыт польско-белорусский пункт пропуска Бобровники. Таким образом, на белорусско-польской границе остался лишь один пассажирский пункт пропуска Брест-Тересполь и ни одного грузового.

"Если будет такая необходимость, особенно мотивированная вопросами безопасности, то мы точно готовы. Но мы будем анализировать это по мере развития событий", - подчеркнул Яблоньский, передает РИА "Новости".

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