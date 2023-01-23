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  • Опубликована сегодня в 12:51

Украина сосредоточила на границе с Белоруссией более 17 тыс. военнослужащих

Украина разместила у границы с Белоруссией 17,2 тыс. военнослужащих. Еще 3, 7 тыс. военных подошли к границе со стороны Польши.

В погранкомитете Белоруссии отметили, вдоль всей границы сопредельные страны возводят "железный занавес", состоящий не только из оборонительных заграждений, но и минных полей.

При этом Польша и Украина ведут активную воздушную разведку белорусской территории с использованием современных дронов. С начала специальной военной операции были зафиксированы 463 полета беспилотников вдоль государственной границы Белоруссии.

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