Украина разместила у границы с Белоруссией 17,2 тыс. военнослужащих. Еще 3, 7 тыс. военных подошли к границе со стороны Польши.

В погранкомитете Белоруссии отметили, вдоль всей границы сопредельные страны возводят "железный занавес", состоящий не только из оборонительных заграждений, но и минных полей.

При этом Польша и Украина ведут активную воздушную разведку белорусской территории с использованием современных дронов. С начала специальной военной операции были зафиксированы 463 полета беспилотников вдоль государственной границы Белоруссии.