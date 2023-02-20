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  • Опубликована сегодня в 8:44

Гагин: ВСУ применяют в Донбассе газовые гранаты

ВСУ в нарушение международных конвенций применяют в Донбассе газовые гранаты производства США, Великобритании и Израиля. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"Противник пытается использовать химическое оружие с самого начала конфликта. Для него не существует правил. Чаще всего ВСУ используют газовые гранаты. Маркировка даже видна: либо США, либо Великобритания, либо Израиль", — подчеркнул Гагин, передает ТАСС.

По его словам, летом были случаи, когда всушники пытались использовать на линии соприкосновения отравляющие аэрозоли, которые распылялись с промышленных сельскохозяйственных квадрокоптеров.

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