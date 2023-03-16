На позиции ВСУ в Артемовске прибыли военные инструкторы, которые обучают украинских солдат пользоваться переносными гранатометами NLAW, поступившими на вооружение украинской в большом количестве.

По словам военного эксперта Андрея Марочко, для усиления позиций в окрестностях Артемовска украинским боевикам начали выдавать гранатометы NLAW. Орудия выдаются на руки без предварительного инструктажа, однако на опорных пунктах были замечены инструкторы, которые по всей вероятности будут обучать украинских боевиков пользоваться гранатометами, - отметил эксперт, передает РИА "Новости".