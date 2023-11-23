Графики отключений электроэнергии могут возобновиться на Украине при понижении температуры

Отключения электроэнергии по графикам будут возобновлены на Украине при среднесуточной температуре от минус 8 до минус 10 градусов, считает директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко.
"Я думаю, что при среднесуточной температуре где-то минус 8, минус 10 градусов — именно среднесуточной — к сожалению, придется применять графики. И к этому украинцам нужно быть готовыми", — сказал он в эфире телеканала "Киев".
22 ноября национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что в энергосистеме впервые в текущем отопительном сезоне зафиксирован дефицит электроэнергии. В этой связи украинцев призвали экономить электроэнергию. Ранее депутат Рады Сергей Нагорняк заявлял, что плановые отключения света на Украине, вероятно, будут вводиться с середины ноября даже при отсутствии повреждений энергосистемы.
Прошлой зимой на Украине происходили многочасовые отключения электроэнергии. Впоследствии были разработаны графики отключений света по адресам, их вводили превентивно, чтобы избежать долгих аварийных отключений. В офисе украинского президента Владимира Зеленского ранее признавали, что предстоящая зима окажется гораздо сложнее предыдущей.
Футбольная ассоциация Ирландии завершает сотрудничество с главным тренером после неудачного выступления
Футбольная ассоциация Ирландии объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером сборной страны Стивеном Кенни.
Сильный ветер замедляет движение судов в Клайпедском порту Литвы
Штормовой ветер стал причиной ограничения судоходства в Клайпедском государственном морском порту Литвы.
РИА Новости: туристы стали все больше интересоваться путешествиями в Оман
В отличие от современных Объединенных Арабских Эмиратов, Оман хранит свой подлинный восточный колорит. Туристам не требуется строгое следование местным правилам, а для россиян виза не обязательна. Кроме того, доступны прямые рейсы.
В столичных больницах появились новые роботы-помощники
В московских больницах появились новые роботы-помощники, которые успешно внедрены в пилотном режиме в трех медицинских учреждениях.