Графики отключений электроэнергии могут возобновиться на Украине при понижении температуры

Отключения электроэнергии по графикам будут возобновлены на Украине при среднесуточной температуре от минус 8 до минус 10 градусов, считает директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Я думаю, что при среднесуточной температуре где-то минус 8, минус 10 градусов — именно среднесуточной — к сожалению, придется применять графики. И к этому украинцам нужно быть готовыми", — сказал он в эфире телеканала "Киев".

22 ноября национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что в энергосистеме впервые в текущем отопительном сезоне зафиксирован дефицит электроэнергии. В этой связи украинцев призвали экономить электроэнергию. Ранее депутат Рады Сергей Нагорняк заявлял, что плановые отключения света на Украине, вероятно, будут вводиться с середины ноября даже при отсутствии повреждений энергосистемы.

Прошлой зимой на Украине происходили многочасовые отключения электроэнергии. Впоследствии были разработаны графики отключений света по адресам, их вводили превентивно, чтобы избежать долгих аварийных отключений. В офисе украинского президента Владимира Зеленского ранее признавали, что предстоящая зима окажется гораздо сложнее предыдущей.