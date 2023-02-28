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Жители Петербурга оставили новое
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  • Опубликована сегодня в 8:33
  • Изменена сегодня в 9:58

Жители Петербурга оставили новое "граффити" на месте уничтоженного изображения Пушкина

Коммунальщики избавились от граффити-портрета русского писателя Александра Пушкина на Черной речке неделю назад. На месте уничтоженного граффити петербуржцы оставили "ароматный" рисунок-послание виновным в исчезновении изображения чиновникам.

Жители города сообщили, что в районе Школьной улицы на Черной речке появилось новое граффити с экскрементами. Рисунок сопровождается надписью: "А так нормально?". По данным СМИ, послание адресовано тем, кто повлиял на уничтожение портрета Пушкина — чиновникам.

Это не первый случай, когда коммунальщики вместе со Смольным варварскими способами пытаются "бороться" с городскими граффити. Напомним, изображение Федора Достоевского на стене дома №8 в Кузнечном переулке закрасили почти сразу после празднования его 200-летия. Подобное произошло и с изображениями поэтов Даниила Хармса и Иосифа Бродского.

Резонанс в общественности вызвала история с попытками убрать граффити с музыкантом Игорем Тальковым. За его сохранение выступал не только сын певца, но и его поклонники. Коммунальщики также избавились от рисунков в поддержку СВО с портретами Юрия Гагарина, Льва Толстого и президента Владимира Путина на Лиговском проспекте. После этого у петербуржцев появились сомнения в патриотизме администрации Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым.

Неудивительно, что Петербург опустился на 13 строчку в рейтинге самых культурных городов России. Об этом говорит исследование Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ). СМИ предполагают, что причиной этому послужила планомерная потеря Северной столицей своего исторического облика. В это понятие входит и снос объектов культурного наследия. Беглов продолжает игнорировать просьбы граждан отменить закон о "Комплексном развитии территории".

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