Коммунальщики избавились от граффити-портрета русского писателя Александра Пушкина на Черной речке неделю назад. На месте уничтоженного граффити петербуржцы оставили "ароматный" рисунок-послание виновным в исчезновении изображения чиновникам.
Жители города сообщили, что в районе Школьной улицы на Черной речке появилось новое граффити с экскрементами. Рисунок сопровождается надписью: "А так нормально?". По данным СМИ, послание адресовано тем, кто повлиял на уничтожение портрета Пушкина — чиновникам.
Это не первый случай, когда коммунальщики вместе со Смольным варварскими способами пытаются "бороться" с городскими граффити. Напомним, изображение Федора Достоевского на стене дома №8 в Кузнечном переулке закрасили почти сразу после празднования его 200-летия. Подобное произошло и с изображениями поэтов Даниила Хармса и Иосифа Бродского.
Резонанс в общественности вызвала история с попытками убрать граффити с музыкантом Игорем Тальковым. За его сохранение выступал не только сын певца, но и его поклонники. Коммунальщики также избавились от рисунков в поддержку СВО с портретами Юрия Гагарина, Льва Толстого и президента Владимира Путина на Лиговском проспекте. После этого у петербуржцев появились сомнения в патриотизме администрации Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым.
Неудивительно, что Петербург опустился на 13 строчку в рейтинге самых культурных городов России. Об этом говорит исследование Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ). СМИ предполагают, что причиной этому послужила планомерная потеря Северной столицей своего исторического облика. В это понятие входит и снос объектов культурного наследия. Беглов продолжает игнорировать просьбы граждан отменить закон о "Комплексном развитии территории".
Песков: "На Украине остались силы, которым не нравится нынешний киевский режим"
Такие люди боятся вступить в полемику с правительством Украины, так как "их уничтожат сразу же"
В Краматорске разгрузили 11 вагонов боеприпасов раздражающего действия 19 февраля
Разгрузка проводилась в ночное время на платформе в пригороде, сами вагоны были обозначены надписями "Стройматериалы" и "Цемент"
В России разработали противоаллергенную вакцину на некоторые продукты
Медикамент сможет защитить аллергиков от орех, яблок, а также пыльцы березы
В Госдуму внесли проект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей
Поправки предлагается внести в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию"