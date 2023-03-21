Вооруженные силы РФ на Донецком направлении уничтожили до десяти украинских боевиков, а также две РСЗО "Град". Об этом заявил пресс-офицер российской группировки "Юг" Иван Бигма.

"В ходе воздушной разведки на Донецком направлении была выявлена огневая позиция украинского взвода РСЗО "Град". Боевыми расчетами "Ураган" нанесено поражение по огневой позиции противника, в результате которого уничтожено две единицы БМ-21 "Град" и до десяти человек личного состава противника", — отметил Бигма, передает РИА "Новости".

Кроме того, по словам пресс-офицера, российская разведка вскрыла замаскированную огневую позицию боевой машины пехоты украинских войск, которая впоследствии была уничтожена с применением снаряда "Краснополь".

Напомним, РСЗО "Град" — это реактивная система залпового огня, которая была разработана в СССР в 1960-х годах. Название "Град" происходит от грозового облака, что символизирует мощь и силу системы. Система "Град" используется для поражения массированных целей на расстоянии до 40 км.

Система "Град" состоит из ракетного блока, установленного на грузовик или тягач, и прицельной установки. Всего в одном блоке может быть установлено от 16 до 40 ракет. Ракеты могут быть оснащены различными типами боеприпасов, в том числе кассетными бомбами, кумулятивными боеголовками и осколочными боеприпасами.

Система "Град" широко использовалась в ряде военных конфликтов, включая войну в Афганистане, конфликт на Балканах и ряд других военных операций. Сегодня система "Град" является устаревшей, и ее заменяют более современные системы, такие как "Смерч" и "Торнадо".