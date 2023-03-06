Одна из установок БМ-21 "Град", стоявшая на вооружении ВСУ, сдетонировала из-за некачественного боеприпаса в районе населенного пункта Часов Яр ЛНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

"Во время боевой стрельбы, один из снарядов застрял в направляющей, а после сдетонировал. Пошла цепная реакция, и оставшиеся ракеты начали хаотично разлетаться по украинским позициям", — рассказал эксперт, передает РИА "Новости".

По словам эксперта, это не первый случай, когда из-за бракованного вооружения поставляемого западными союзниками ВСУ несут небоевые потери.