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  • Опубликована сегодня в 8:51

ВСУ в районе города Часов Яр несут небоевые потери

Одна из установок БМ-21 "Град", стоявшая на вооружении ВСУ, сдетонировала из-за некачественного боеприпаса в районе населенного пункта Часов Яр ЛНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

"Во время боевой стрельбы, один из снарядов застрял в направляющей, а после сдетонировал. Пошла цепная реакция, и оставшиеся ракеты начали хаотично разлетаться по украинским позициям", — рассказал эксперт, передает РИА "Новости".

По словам эксперта, это не первый случай, когда из-за бракованного вооружения поставляемого западными союзниками ВСУ несут небоевые потери.

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