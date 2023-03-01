Киевские власти перебросили реактивную артиллерию к западу от Артемовска в район города Часов Яр. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
"Юго-западнее населенного пункта Часов Яр отмечено прибытие реактивной артиллерии противника. В район населенного пункта Николаевка прибыл реактивный артиллерийский дивизион БМ-21 "Град", который насчитывает 18 единиц техники. Отмечено, что при разгрузке взводом обеспечения боеприпасов на купаже была маркировка на иностранном языке", — отметил Марочко, передает РИА "Новости".
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