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  • Опубликована сегодня в 8:21

Киев перебросил в Артемовск артиллерийский дивизион БМ-21 "Град"

Киевские власти перебросили реактивную артиллерию к западу от Артемовска в район города Часов Яр. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Юго-западнее населенного пункта Часов Яр отмечено прибытие реактивной артиллерии противника. В район населенного пункта Николаевка прибыл реактивный артиллерийский дивизион БМ-21 "Град", который насчитывает 18 единиц техники. Отмечено, что при разгрузке взводом обеспечения боеприпасов на купаже была маркировка на иностранном языке", — отметил Марочко, передает РИА "Новости".

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