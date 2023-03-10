"Гознак" опроверг информацию о возобновлении выпуска загранпаспортов нового поколения в прежнем режиме. Об этом сообщает Baza.

Выпуск документов по ранее полученным заявкам продолжается, но о работе в обычном режиме говорить пока преждевременно.