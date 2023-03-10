"Гознак" опроверг информацию о возобновлении выпуска загранпаспортов нового поколения в прежнем режиме. Об этом сообщает Baza.
Выпуск документов по ранее полученным заявкам продолжается, но о работе в обычном режиме говорить пока преждевременно.
"Поставки комплектующих осуществляются производителем по согласованному в феврале графику, но о производстве обсуждаемых паспортов в обычном режиме говорить пока преждевременно, поскольку сейчас изготавливаются документы по полученным ранее заявкам, это достаточно большой объём", — отметили в пресс-службе "Гознака".
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