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  • Опубликована сегодня в 14:22

«Гознак» опроверг слухи о возобновлении выдачи загранпаспортов в прежнем режиме

"Гознак" опроверг информацию о возобновлении выпуска загранпаспортов нового поколения в прежнем режиме. Об этом сообщает Baza.

Выпуск документов по ранее полученным заявкам продолжается, но о работе в обычном режиме говорить пока преждевременно.

"Поставки комплектующих осуществляются производителем по согласованному в феврале графику, но о производстве обсуждаемых паспортов в обычном режиме говорить пока преждевременно, поскольку сейчас изготавливаются документы по полученным ранее заявкам, это достаточно большой объём", — отметили в пресс-службе "Гознака".

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