Пользователи ГосУслуг не могут стереть свой профиль, эта функция стала недоступной. В службе поддержки портала уточнили, что кнопка удаления учетной записи в личном кабинете "была скрыта по требованию владельца ИС ЕСИА Минцифры России". Теперь аккаунт получится удалить только по личному обращению в центр обслуживания
Ранее стало ивзестно о новом сервисе "Подтвержденное фото" в мобильном приложении "Госуслуги", с помощью которого в личном кабинете портала можно хранить фотографию загранпаспорта нового образца. В ведомстве объяснили, что этот сервис поможет в "простых ситуациях", когда необходимо показать паспорт либо подтвердить возраст, в том числе в магазине или при входе в офис.
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