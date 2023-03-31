Пользователи ГосУслуг не могут стереть свой профиль, эта функция стала недоступной. В службе поддержки портала уточнили, что кнопка удаления учетной записи в личном кабинете "была скрыта по требованию владельца ИС ЕСИА Минцифры России". Теперь аккаунт получится удалить только по личному обращению в центр обслуживания

Ранее стало ивзестно о новом сервисе "Подтвержденное фото" в мобильном приложении "Госуслуги", с помощью которого в личном кабинете портала можно хранить фотографию загранпаспорта нового образца. В ведомстве объяснили, что этот сервис поможет в "простых ситуациях", когда необходимо показать паспорт либо подтвердить возраст, в том числе в магазине или при входе в офис.